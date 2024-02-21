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Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kros motosiklet minibüs ile çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motokros yarışlarında kullanılan motosiklet minibüs ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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Sürücüsü öğrenilemeyen kros motosiklet, Ömer Türkçakal Bulvarı sanayi ışıklar mevkisinde Y.E.D. idaresindeki 41 ARJ 997 plakalı Ford marka minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savruldu, sürücü ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü Y.E.D. ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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