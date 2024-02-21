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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ, 1'i PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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