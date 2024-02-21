Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 2 oldu

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından üzerlerinde 35,86 gram esrar ele geçirilen 1’i kadın 2 kişiden erkek şahsın tutuklanmasının ardından devam eden çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen 1 kişi daha yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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Saray Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından alınan ihbara istinaden Atatürk Bulvarındaki bir işyeri önünde görülen A.B.U.(21) ve Ş.İ.(21) isimli şüpheli şahısların üst aramalarında, satışa hazır 27 paket halinde toplam 35,86 gram esrar ele geçirilmişti. Şüpheli şahıslar hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan işlemler sonrası gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.B.U. isimli erkek şahıs tutuklanırken, Ş.İ. isimli kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Devam eden çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen F.T (24 ) isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.