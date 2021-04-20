BIST 1.365
DOLAR 8,11
EURO 9,77
ALTIN 464,13
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye
ADV Ramazan bereketini paylaşan tüm kalplere hilal olsun Türkiye

Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Kartal, galip gelerek Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek; Sivasspor ise sahasında kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Kartal, 71 puanla bu haftayı bay geçecek olan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 12 haftadır yenilgi yaşamayan Sivasspor ise topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Sivasspor: 0 - 0 :Beşiktaş
(İlk yarı oynanıyor)

25' Ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in solda yerden içeri çevirdiği pasında Ali Şaşal Vural topa hakim olmayı başarıyor.

10' Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz hükümetinden 40 milyar dolarlık dev satışa ulusal güvenlik müdahalesi
İsrail basınından çok konuşulacak Kanal İstanbul çıkışı
İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kayserispor konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında puanı kurtardı
Ülkenin en büyüğü! İspanya'da Caixabank 8 bin 291 çalışanını işten çıkaracak
Finlandiya'da rapor cinsel tacizleri ortaya koydu: Kardeşler arası suskunluk...
'Erdoğan'a hakaretten' Kılıçdaroğlu'na verilen ceza AİHM'den döndü karar kesinleşti
İskenderun’da masaj salonunda fuhuş! 7 şüpheli gözaltına alındı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten hava tatbikatı öncesi Türkiye karşıtı sözler
İzmir'de otomobil yoldan çıkıp takla attı! Meğer sonuca bakamayınca...
Yorumlar 2 yorum