Sivasspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Kartal, galip gelerek Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Galatasaray'ın da Trabzonspor ile karşılaşacağı haftayı iyi değerlendirmek; Sivasspor ise sahasında kazanarak yakaladığı seriyi sürdürmek istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Sivasspor, Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş'ı ağırlıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor ve zorlu karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Kartal, 71 puanla bu haftayı bay geçecek olan en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. 12 haftadır yenilgi yaşamayan Sivasspor ise topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

Sivasspor: 0 - 0 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

25' Ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in solda yerden içeri çevirdiği pasında Ali Şaşal Vural topa hakim olmayı başarıyor.

10' Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt arasındaki üçlü paslaşma sonucunda ceza alanında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fayçal Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar