İngiliz hükümetinden 40 milyar dolarlık dev satışa ulusal güvenlik müdahalesi

İngiltere hükümeti, ABD'li grafik çipi uzmanı Nvidia'nın İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings'i 40 milyar dolara satın alma teklifini ulusal güvenlik gerekçesiyle incelemeye aldı.

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İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM Holdings'in 40 milyar dolara ABD'li grafik çipi uzmanı Nvidia'ya satışı gündemdeydi ancak son anda İngiltere hükümetinden müdahale geldi.

BBC'nin haberine göre; 40 milyar dolarlık satış için İngiliz hükümetinin engel kararındaki sebep, 'ulusal güvenlik' gerekçesi olarak açıklandı.

Şirket, satın alma için Eylül 2020'de teklifte bulunmuştu.

Hem marka koruma sözü hem de istihdam arttırma sözü işe yaramazken; İngiltere Dijital ve Kültür Bakanı Oliver Dowden, satış sürecine müdahale eden tebligatı gönderdi.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang, yaptığı açıklamada, "ARM'ın merkezi Cambrigde'te kalmaya devam edecek. Merkezi büyüteceğiz ve dünya klasmanında bir yapay zeka tesisi inşa edeceğiz. Sağlık, bilim, robotik, sürücüsüz araçlar ve diğer alanlardaki gelişmeleri destekleyeceğiz" demişti.

ARM ürünlerini kullanan şirketler arasında Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm gibi devler yer alıyor.