Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) temyiz başvurularını değerlendiren ve 5 yargıçtan oluşan paneli, Türk hükümetinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu lehine AİHM tarafından verilen ihlal kararına yaptığı itirazı reddetti. Böylelikle AİHM'in Kılıçdaroğlu lehine vermiş olduğu karar kesinleşmiş oldu.

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AİHM'in ilgili dairesi, 27 Ekim 2020'de aldığı kararda Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Türkiye'de hakkında verilen mahkumiyetle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Türkiye'nin Kılıçdaroğlu'na 13 bin euro tazminat ödemesini kararlaştırmıştı.

AİHM, 27 Ekim tarihli kararında, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de aleyhine açtığı iki davada verilen para cezasına ilişkin yaptığı şikayetini haklı bulmuştu.

AİHM, Erdoğan'ın açtığı davalar yüzünden Türkiye'de para cezasına mahkum olan CHP liderinin yaptığı başvuruda, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkemenin kararı gereği Türkiye, CHP liderine mahkeme masrafları da içinde olmak üzere yaklaşık 13 bin euro tazminat ödeyecek.

Başvurunun geçmişi

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında yaptığı başvuruda, 2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ı aleyhine yaptığı iki konuşma nedeniyle para cezasına çarptırılmasıyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkının korunmasıyla ilgili 10. maddesinin ihlal edildiği şikayetinde bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM’deki grup toplantısında Tortum hidroelektrik santralini protesto edenlerle ilgili mahkeme kararı, Deniz Feneri davası ve Uludere ile ilgili yaptığı konuşmalarda Erdoğan’ı eleştirmişti.

Türkiye’de mahkemeler, Erdoğan’ın “kişilik haklarına yönelik saldırı yapıldığı” gerekçesiyle yaptığı başvurularda CHP lideri maddi tazminat ödemeye mahkum etmişti.