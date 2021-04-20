FİNLANDİYA'da Silahlı Kuvvetler ile ilgili bir rapor, cinsel tacizin yaygın olduğunu, ama 'kardeşler arası suskunluk kültürü' nedeniyle ört bas ediliyor

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Finlandiya devlet yayın kurumu Yle'nin araştırmacı gazetecilik ekibinin haberinde, güçlü bir hiyeraşiyle birleşen erkeklerararası örtük bir 'kardeşlik' anlayışının suskunluk iklimi ve sorunları halının altına süpürme eğilimine yol açtığı belirtildi. Habere göre, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri'nin içine işlemiş suskunluk kültürü, üstlerin suistimallerinin bildirilmesini ve etkili bir şekilde ele alınmasını engelliyor.



İntikam alınacağı korkusu Silahlı Kuvvetler mensuplarının üst rütbelilerin uygunsuz davranışlarından şikayet etmelerini ve bildirimde bulunmalarını etkin şekilde önlüyor. Finlandiya Silahlı Kuvvetler ve Sınır Muhafızları mensuplarını temsil eden Subaylar Sendikası Başkanı Ville Viita, Yle'ye verdiği görüşte, "Herhangi bir eleştiri kariyerinize zarar verebilir" dedi.



Uzun yıllar müdahale olmadı

Son 10 yılda Helsinki Temyiz Mahkemesi'ne giden 130 askeri suç dosyasını inceleyen Yle'nin araştırmacı gazetecilik ekibi, mahkumiyet alanlardan 20'sinin üst düzey subaylar olduğunu saptadı. İşledikleri suçlar ise üst rütbeli konumlarını kötüye kullanmak, hizmet suçu işlemek, cinsel taciz, görevliler arasında ayrımcılık, eş dost kayırmacılık, alt rütbedekilere zorbalık, iş yerinde alkol kullanımının kötüye kullanılması diye sıralanıyordu. Pek çok vakada suistimal uzun yıllar herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadan devam etmişti.



"Kariyer riskleri doğuruyor"

Tampere Üniversitesi İşyeri Araştırma Merkezi, Finlandiya Silahlı Kuvvetleri içinde sorunları saklama eğilimini teyit etti. Merkez'in araştırmacısı Katri Otonkorpi-Lehtoranta, subayların birbirlerine yönelik davranış kodlarının temelinde yatan kardeşlik anlayışının Ulusal Savunma Üniversitesi'nde şekillendiğini belirterek "Bir subayın şikayetlerini dile getirmesi bu 'kardeşliğe' meydan okuma olarak düşünülüyor ve kariyer riskleri doğuruyor" dedi.



"Her şeyden önemli tutuluyor"

Yle'nin haberine göre Silahlı Kuvvetler içindeki güçlü hiyerarşi, üst rütbelilerin faaliyetlerine müdahale edilmesini imkansız hale getiriyor. Bu da ihlallerin ve hatta yasadışı eylemlerin halının altına süpürülmesine yol açıyor. Yle'ye konuşan bir yarbay "İşlerin oğlanlar tarafından aile içinde halledildiği pek çok örnek gördüm. Silahlı Kuvvetler'in imajı ve itibarının temiz kalması ve sistematik ya da tekrarlanan sorunlar olmadığı intibasının verilmesi, her şeyden önemli tutuluyor" dedi.



"Süreklilik arz eden bir sorun"

Otonkorpi-Lehtoranta "Bir mesele olduğunda müdahale etmemek, Silahlı Kuvvetler içinde süreklilik arz eden bir sorun" diye ekledi. Yle'ye konuşan Silahlı Kuvvetler mensupları da 'kişisel ilişkilerin' çok önemli olduğunu, 'iyi kardeşlik ilişkilerinin' terfilerde belirleyici olduğunu anlattı.