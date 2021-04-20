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Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifade

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa verdiği maç önü röportajında Rıza Çalımbay hakkında ilginç bir ifade kullandı.

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Siyah-Beyazlılar'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi belki de maçtan daha çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

"Sivasspor zor deplasman"
"Zor bir müsabaka, Sivasspor ligin 2. yarısındaki iyi takımlardan biri. İyi sonuçlar alıyorlar, Anadolu'nun en zor deplasmanı burası. Kazanmak bugün için çok önemli. Önceki pozisyonumuzu korumak istiyoruz.

"Aboubakar inşallah sakatlanmaz"
Hava gayet güzel, dünden beri inanılmaz bir rüzgar vardı. Şu anda kesilmiş, maç oynamak için güzel bir ortam var. Aboubakar 3-4 gündür takımla çalışıyor, başlamak istedi, biz de kullanalım dedik. İnşallah bir sakatlık olmadan oyunu bitirir.

Rıza Çalımbay camiamızın sembol isimlerinden, değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır."

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