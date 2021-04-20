Türkiye 20 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 36.613'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2895'i semptomatik olmak üzere 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 346 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 55 bin oldu

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 375 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Dünkü vaka sayısı 55 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 2862'si semptomatik olmak üzere 55 bin 149 yeni vaka tespit edilmişti.