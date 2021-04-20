Muğla açıklarında peş peşe depremler
Muğla açıklarında geçtiğimiz gün meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin ardından akşam saatlerinde bu kez 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi.Abone ol
AFAD’dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 17:32’de meydana gelen depremin Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.32'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.74 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.04.2021, 17:32:19 TSİ
Enlem : 36.4035 N
Boylam : 27.1466 E
Derinlik : 5.07 km