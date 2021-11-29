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Sezai Temelli: HDP üniversitedir Abdullah Öcalan'ın tezlerini okuyun

Sezai Temelli: HDP üniversitedir Abdullah Öcalan'ın tezlerini okuyun

Kürt sorununu çözüm için çağrıda bulanan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adres Öcalan' çıkışıyla tepkileri üzerine çeken HDP'li Sezai Temelli'den skandal bir açıklama geldi. Temelli HDP'yi üniversiteye benzeterek öğrencilerden Öcalan'ı okumalarını istedi.

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HDP eski esbaşkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli, İstanbul’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği bir programda 'HDP üniversitesi'nin rektörünün de PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyerek gençlere "Öcalan okuyun" tavsiyesinde bulundu. 

Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye'de özgür bir üniversite HDP'dir, rektörü de bellidir. Türkiye'nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP'dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.

Gençler Öcalan'ı okumalı

"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu"

HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz demişti

PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmaktan çekinmeyen CHP'deki helalleşme flörtünün ardından gelen yeni açıklama büyük tepki çekti. Terör örgütü ile bağını koparmayanlara göz kırpan CHP'nin İstanbul Milletvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Altay, "HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil" dedi.

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