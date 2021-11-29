Nu varyantı belirtileri neler tat ve koku kaybı olmuyor ekrem ağrısı yapıyor

Koronavirüsün başka ve en yeni varyantı olan Omicron yani Nu varyantı dünyayı tehdit eden yeni bir virüs olarak ilk kez Güney Afrika'da ortaya çıktı. Bir iki ay içinde ülkemize de gelmesi beklenen Nu varyantı nedir, nasıl nulaşır ve belirtileri neler merak konusu oldu. Ekrem ağrısı belirtisi ile başlayan Nu varyantı koronavirüsten farklı olarak tat ve koku kaybına yol açmıyor.

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Omicron varyantı kamu oyunun bildiği adıyla NU varyantı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve aşı etkili mi soruları merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen ismiyle Omicron varyantı yani Nu varyantı tüm dünyayı alarma geçirdi. Haliyle yeni varyantla ilgili detaylarda merak edilip araştırılıyor. Peki, NU varyantı nedir? İşte Nu varyantı belirtileri...

Nu varyantı nedir: Bilim insanları Güney Afrika'da mutasyona uğramış yeni bir Covid-19 varyantı tespit ettiklerini duyurdu. Çok sayıda farklı mutasyonları barındırdığı açıklanan B.1.1.529 varyantı endişelerin artmasına sebep oldu.

Araştırmacılar, B.1.1.529 varyantının, vücudun savunmasından kaçarak daha fazla hastalık dalgasını tetikleyebileceği açıklamasında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni varyanta isim olarak Yunana Alfabesi'nden Omicron'u seçti.

Belirtileri:

Hastaları tat ve koku kaybetmedi: Güney Afrikalı doktorun, şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 2 düzine hastası oldu.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini vurguladı.

1-2 günlük kas ağrısı: Dr. Coetzee, hastalığın 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının şu anda evde tedavi gördüğünü kaydetti.

Yeni varyant açıklaması: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, DSÖ'nün kısa süre önce bildirilen B.1.1.529 varyantını yakından izlediği belirtildi. Açıklamada, şimdiye kadar 100'ün altında dizi rapor edildiği vurgulanırken, "Erken analiz, bu varyantın daha fazla çalışma gerektirdiğini ve çok sayıda mutasyona sahip olduğunu göstermektedir" denildi.

Çalışmalar sürüyor: DSÖ'nün, B.1.1.529 varyantının ne gibi bir etkisi olduğunu anlamanın birkaç hafta süreceğini belirttiği açıklamada, "Araştırmacılar, mutasyonlar ve bu varyantın ne kadar bulaşıcı veya öldürücü olduğu konusunda, potansiyel olarak ne anlama geldikleri, teşhis, tedavi ve aşıları nasıl etkileyecekleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Varyantın bir ilgi varyantı veya endişe varyantı olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağı konusunda sizi bilgilendireceğiz ve ilgili bilgileri paylaşacağız. Ayrıca hükümetler için alabilecekleri önlemler konusunda daha fazla rehberlik paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye bir iki ay içinde gelebilir: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika'da görülen 'Nu' mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, "Tedbir almazsak ve Avrupa'da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olacaktır" dedi

B.1.1.529 varyantına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Jackson Laboratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Güney Afrika’da çıkan bu B.1.1.529 kod adlı varyant, deltadan beri ilk defa beni endişelendirdi. Şu ana kadarki varyantların virüs için en ideal mutasyonlarını toplamış gibi. Güney Afrika’da hızla deltanın yerini alıyor, bu ülkeden seyahat derhal durdurulmalı, PCR'la da tespiti mümkün" dedi.

32 defa mutasyona uğradı: B.1.1.529 varyantının, çoğu aşının bağışıklık sistemini Covid'e karşı hazırlamak için kullandığı virüsün parçası olan spike proteininde 32 mutasyona sahip olduğu vurgulandı. İlk kez Botsvana'da görülen varyantla ilgili açıklama yapan Imperial College London'dan Virolog Dr. Tom Peacock, B.1.1.529 varyantının yüksek miktarda mutasyona uğradığını vurguladı ve bu mutasyonların endişelere yol açabileceğini kaydetti.

Yeni varyant nedeniyle endişeli olduklarını belirten Güney Afrika'daki virologlar, B.1.1.529 varyantının tespit edildiği Pretoria ve Johannesburg'u içeren Gauteng bölgesindeki vakalarda artış yaşandığını dile getirdi.

Cambridge Üniversitesi'nde klinik mikrobiyoloji profesörü olan Ravi Gupta, laboratuvar çalışmasına göre, B.1.1.529 varyantındaki mutasyonların enfektiviteyi artırdığını ve antikor tanımayı azalttığını bulduğunu kaydetti.

Gupta, "Mevcut mutasyonlara dayanarak kesinlikle önemli bir endişe gibi görünüyor; ancak, virüsün bilinmeyen önemli bir özelliği bulaşıcılığıdır" dedi.

Bu kadar çok mutasyonu bir araya görüyoruz: İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Çok fazla veri olmasa da, virüsün işine yarayacak bu kadar çok mutasyonu ilk defa bir arada görüyoruz, oldukça şaşırtıcı. Muhtemelen bağışıklığı düşük birisinde oluştu, başka alternatif zor gözüküyor. Ama daha önemlisi Güney Afrika'dan gelen bilgilerde delta ile rekabet ediyor gözükmesi" ifadelerini kullandı.