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Financial Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu: Sorun ekonomi değil Erdoğan!

Financial Times'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan yorumu: Sorun ekonomi değil Erdoğan!

Financial Times Türkiye'nin ekonomisini incelediği haberinde hedefe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtarak sorunun ekonomi değil Erdoğan olduğunu ilan etti.

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İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türk Lirası'nın değerindeki gerilemeye işaret eden gazete, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin düşürülmesine yönelik izlenen politikaya destek açıklaması yapmış, "Bu faizler düşecek. Yüksek faize halkımızı da çiftçimizi de ezdirmeyeceğiz." demişti.

Benimsenen ekonomi programına ilişkin kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Ne yaparlarsa yapsınlar bizi üretim, istihdam ve cari denge odaklı ekonomi programımızdan geri döndüremeyecekler." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz basınında Türk lirası yorumu

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ardından Financial Times gazetesi, Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

Haberde, liranın değerindeki gerilemenin "geçmişte olduğu gibi ülkenin ekonomik temellerindeki sorunlardan kaynaklanmadığı" belirtildi.

Erdoğan'ı hedef aldılar

Hükümetin hedef alındığı yazıda, "Aniden rotasını değiştirmediği sürece, büyük potansiyele sahip bir ülke olan Türkiye'nin önündeki tek soru, Cumhurbaşkanı'nın daha ne kadar görevde kalacağıdır." ifadesi kullanıldı.

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