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Yarı yıl tatili ne zaman 2022 15 tatil kaç gün sürecek?

Yarı yıl tatili ne zaman 2022 15 tatil kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili ocak ayında başlayacak. 15 tatil olarak bilinen yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak

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Ara tatilin ardından yeniden okula yeniden dönen öğrenciler yarıyıl tatili, 15 tatil, diğer adıyla sömestr ne zaman başlayacak araştırması yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre sömestr tatili ocak ayında başlayacak. Ara tatilin ardından ise okullar ocak ayında karnelerin alınması ile kapanacak. Sınavlar ve sözlülerde yorulan milyonlarca öğrenci kasım ara tatilinde 9 gün dinlenme fırsatı yakalamıştı. Peki, yarı yıl tatili ne zaman 2022? Okullar ne zaman kapanacak? 

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. 

Yarıyıl tatili ne zaman: 1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erdi.Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. 

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