İngiltere Omicron varyantına karşı yeni önlemler aldı

İngiltere, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) endişeye neden olan Omicron varyantına karşı yeni önlemler aldı.

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Sağlık Bakanı Sajid Javid, mağaza ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının tekrar zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Hükümetin resmi internet sitesinde yapılan duyuruyla ülkeye giriş yapan herkesin iki gün sonra PCR testi yapmasına zorunluluk getirilirken, test sonucu negatif çıkana kadar bu kişilerin kendilerini tecrit etmeleri şartı getirildi.

İngiltere ayrıca, Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Svaziland Angola, Namibya, Mozambik ve Zambiya’dan uçuşları durdurdu.

Omicron varyantı

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyant, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Omicron olarak adlandırılmıştı. Omicron'un, Delta türünden daha bulaşıcı ve mevcut aşılara da karşı dirençli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni varyantın tespit edilmesinin ardından aralarında İngiltere ve Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, bazı Afrika ülkelerinden uçuşları durdurmuştu.