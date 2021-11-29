İBB bursu ne zaman yatacak 2021 İBB burs ödemeleri tarihleri

İBB'nin eğitim desteği sonuçları ilan edildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksidi için tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı.

Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı. Şimdi ise ödemeler gündemde. İşte, 2021 İBB burs ödemelerinde son bilgiler...

3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak. Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

İBB Burs Başvuru Şartları

İBB burs başvuru şartları da çoğu üniversite öğrencisinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. İBB burs başvuru şartları şu şekilde belirtiliyor;

*T.C. vatandaşı olmak

• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf/Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Bu şartlara uymayan kişilerin başvuru yapması mümkün değildir. Özellikle İBB bursuna kimler başvuramaz sorusu da oldukça merak ediliyor. Bu soru için verilen cevap ise şu şekildedir;

• Açık öğretimde okuyanlar

• Uzaktan öğretim görenler

• Ücretli değişim programında bulunanlar

• 25 yaşından büyükler

• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Bu kriterlere sahip öğrenciler İBB burs başvurusu yapmazlar.