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ALES ne zaman açıklanır ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuç ekranı

ALES ne zaman açıklanır ALES/3 sonuçları nereden öğrenilir? ALES sonuç ekranı

Bu yıl yapılan 3. yani son ALES etabının ardından şimdi de sınav sonuçları merakla araştırılıyor. Öğrenciler, ÖSYM'nin önceden ilan ettiği sonuç tarihini sorguluyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak edilen konular arasında.  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 21 Kasım'da yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2021-ALES/3) katılım sağlayan adayların sonuç beklentisi devam ediyor. İşte, ÖSYM'nin verdiği ALES sonuç tarihi...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak:
ALES sonuçları 16 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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