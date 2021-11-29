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Millet İttifakı'na BTP katılacak iddiası!

Millet İttifakı'na BTP katılacak iddiası!

Vefat eden Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş'ın Genel Başkanlık görevini yürüttüğü BTP partisinin Millet İttifakı'na katılacağı iddia edildi.

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Tele1’de Ankara Rüzgarı programına konuk olan MAK Araştırma şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

İttifakların bünyelerine yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Türkiye Partisi’nin Millet İttifakı’na katılacağını söyledi.

“Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım” diyerek söze başlayan Kulat, şöyle konuştu:

“Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı’na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğinde ittifakı genişletme gayreti olduğunu görüyorum.”

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