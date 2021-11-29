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Fırtına seyyar simit arabasını devirdi altında kalan simitçi ağır yaralandı

Fırtına seyyar simit arabasını devirdi altında kalan simitçi ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan fırtınada devrilen simit arabasının altında kalan, Suriye uyruklu simitçi Mahmud Beradei (56) ağır yaralandı. Simitçi hastaneye kaldırılırken, çevredekiler etrafa saçılan simitleri toplayarak, arabaya koydu. 

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Olay, İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Simitçi Mahmud Beradei, simit arabasıyla cadde üzerinde yürürken, fırtına nedeniyle, tentesi uçan araba devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi, başından ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan simitçinin yardımına koştu. Mahmud Beradei 'yi devrilen simit arabasının altından çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı simitçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan simitleri toplayıp, simit arabasının içine koydu. 

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