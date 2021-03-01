Seyircili maçlar başlıyor! Bakan Kasapoğlu tarih verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirtti.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşme sürecinin başlayacağı mart ayıyla beraber spor camiasında akıllardaki soru olan "Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap verdi. Bu anlamda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini veren Bakan Kasapoğlu açıklamasında stadyumlarda kontrollü de olsa taraftar alınacağı ve alkışların, tezahüratların yeniden yükseleceği tarihi de verdi. İşte detaylar;

Mart ayıyla beraber maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğini belirten Bakan Kasapoğlu, özetle şunları söyledi: "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir. Pandemi seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız.''

Spor yasası

Spor yasası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, ''Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak. Transfer yapıyor. Ne yapıyor? Borçlanıyor. Ardından başka bir transfer yapıyor. Borçları katlayarak bırakıp gidiyor. Gelen yönetici bir ton borçla işi devralıyor. Bunun önüne geçeceğiz.'' dedi.

Müsabaka ve olimpiyatlar

''Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz." diyen Kasapoğlu, ''Pandemi sonrası sporda her alanda olduğu gibi, Türkiye bu süreci fırsata çevirecek. Bunu göreceğiz. Biz bu süreçte, müsabakalara ve olimpiyatlara hazırlanan sporcularımızla irtibatımızı hiç koparmadık. Tüm sporcularımız diğer ülkelerin aksine, daha motive, inançlı ve hazır. Olimpiyatlarda büyük başarı bekliyoruz." şeklinde konuştu.