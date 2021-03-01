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Liverpool 4 maç sonra kazandı hayata döndü

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, son sıradaki Sheffield United'ı deplasmanda 2-0 yendi; 4 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı.

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İngiltere'de son şampiyon Liverpool, kötü gidişe son sıradaki Sheffield United karşısında son verdi. Kırmızılar, Curtis Jones'un 48 ve Kean Bryan'nın 64. dakikadaki (kendi kalesine) attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

4 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Liverpool, puanını 43 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümitlerini diri tuttu. Üst üste 4. maçını da kaybeden Sheffield ise 11 puanda ve en alt sırada kaldı.

Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

Liverpool'u Sheffield United deplasmanında 2-0 öne geçiren golü atan Kean Bryan, tarihe geçti. Bu gol, Anfield ekibinin kulüp tarihinin en üst ligdeki 7 bininci golü oldu. İngiltere futbol tarihinde 7 bin barajını aşan ilk takım unvanını Everton elinde bulunduruyor. Bir başka Merseyside ekibi, şimdiye kadar 7 bin 108 gol kaydetti. 

İNGİLTERE FUTBOL TARİHİNİN EN GOLCÜ TAKIMLARI

7,108 Everton
7,000 Liverpool 
6,955 Arsenal
6,687 Aston Villa
6,629 Manchester Utd

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