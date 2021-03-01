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Aksaray'da kasiyer bulamadı! Yaptığı uygulamayı gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı

AMASYA'da ekmek imalatı yapan bir fırın, kasiyer bulamayınca self-servis uygulamasına başladı. Müşterilerin para üstünü kendilerinin aldığı dükkan görenleri şaşırttı.

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İl merkezine bağlı Ziyaret beldesinde köy ekmeği imalatı yapılan fırından yeni çıkan ekmekleri girişteki dolaba dizen işletme sahipleri sonrasındaki süreci ise güven duydukları müşterilerine bırakıyor. Ekmeği alan müşteriler parayı dolabın içindeki kutunun içine bırakıyor. Para üstünün alınması gerektiğinde ise sayarak ceplerine koyup fırından ayrılıyorlar.
Müşterilerine güvendikleri için para alışverişini güvenlik kamerasıyla bile takip etmeye gerek duymadıklarını, ihtiyacı olanların ise gönül rahatlığıyla ekmeklerini alabileceklerini belirten fırın sahibi Muhammed Ali Keleş, “Bu şekilde ekmek satışı yapan hiçbir fırın yok. Parası olan parayı koyup ekmeğini alıyor. Parası olmayan ise gönül rahatlığıyla ekmeğini alsın gitsin” dedi.

Oğluyla birlikte günde 400 ekmek üretip sattıklarını anlatan Fatma Keleş, “Allah bereket versin. Kasiyerimiz yok. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Parası cebinde olan koyuyor. Olmayan yarın vereceğini söylüyor" diye konuştu.
Fırından sürekli ekmek alan Yusuf Karaoğlu da “Bu fırın Osmanlı usulüyle çalışıyor. Herkes ekmeğini alır. Parasını koyup gider” şeklinde konuştu.

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