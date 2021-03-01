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Trabzonlu esnaftan olay pankart! 'Namuslu bir şekilde battık'

TRABZON'da dükkanını 'Namuslu bir şekilde battık' pankartıyla satışa çıkaran esnaf İbrahim Odabaşı, pandemi sürecinde maddi zorluklar yaşamalarına rağmen destek alamadıklarını söyledi.

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Salgın sürecinde büyük maddi zorluklar yaşadığını belirten Trabzonlu işletmeci Odabaşı, “Polis kapalı işyerime ceza yazdı. Bana o cezayı yazan polis neden bunu AK Parti kongrelerinde kimseye yazmadı?" diye konuştu. Odabaşı, “Namuslu bir şekilde battık derken devletimizin koyduğu kurallara uyduk, hiçbir şekilde açmadık, bir şey yapmadık." ifadelerini kullandı.

"Kurallara uyduk, hiçbir şekilde açmadık"

Sözcü'de yer alan habere göre, esnafın derdini vekillerin dinlemediğini vurgulayan Odabaşı, "Ama yapmadığımız halde onlar söylenenin tam tersini yaptı. Kongreler yaptı, kayak merkezini açtı. Hiç alakası olmayan insanlar güzel yaşarken benim çalışan işçilerime bile maaş hacizleri geliyor şu anda. Pandemi sürecinde iş yerimiz kapandı, bir lira destek alamadık” diye konuştu.

"Televizyonda konuşulurken her şey çok farklı, toz pembe"

Odabaşı, yaşadıklarını şöyle anlattı: Televizyonda konuşulurken her şey çok farklı, toz pembe. Biz kepenk kapatmadık. Evimize ekmek alıyoruz. Daha geçen cumartesi kapalı iş yerinde otururken, polis ışıkları açıp, kapalı iş yerine girip bana ceza yazdı. Bana o cezayı yazan polis neden bunu AK Parti kongrelerinde kimseye yazmadı. Adaletse nerede adalet? Bizim köyde de var bir adalet ablamız. Elektriğimizi kestiler, internet aboneliğimizi iptal ettiler. Kızım EBA'ya giremiyor. Evimden internetim kesildi, ödeyemedim. Öğretmeni kızımı arıyor, ‘Derse girmedin' diye. Nasıl girecek? Yok yok yok.

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