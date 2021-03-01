Milan deplasmanda Roma'yı yaktı

Serie A'da Milan deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ederek lider Inter'i takibini sürdürdü. Bu sonuçla Roma'nın evinde 17 maçtır yenilmezlik serisi sona erdi.

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Serie A'nın 24. haftasında zirve mücadelesi veren Milan, Roma deplasmanına konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Franck Kessie ve Ante Rebic kaydederken Roma'nın tek sayısı ise Jordan Veretout'tan geldi.

Milan'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika oynadı ve ikinci yarıda yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Milan, puanını 52'ye yükseltti ve lider Inter'i 4 puan geriden ikinci sıradan takibini sürdürdü. Bu sonuçla Milan aynı zamanda 3. sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Roma ise bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybetti. Sezondaki 6. yenilgisini alan sarı-kırmızılı başkent takımı 44 puanla 5. sırada kaldı.