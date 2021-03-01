BIST 1.471
DOLAR 7,38
EURO 8,92
ALTIN 415,02
HABER /  SPOR

Milan deplasmanda Roma'yı yaktı

Serie A'da Milan deplasmanda Roma'yı 2-1 mağlup ederek lider Inter'i takibini sürdürdü. Bu sonuçla Roma'nın evinde 17 maçtır yenilmezlik serisi sona erdi.

Abone ol

Serie A'nın 24. haftasında zirve mücadelesi veren Milan, Roma deplasmanına konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan zorlu mücadeleyi Milan 2-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Franck Kessie ve Ante Rebic kaydederken Roma'nın tek sayısı ise Jordan Veretout'tan geldi.

Milan'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 45 dakika oynadı ve ikinci yarıda yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Başkent deplasmanından 3 puanla dönen Milan, puanını 52'ye yükseltti ve lider Inter'i 4 puan geriden ikinci sıradan takibini sürdürdü. Bu sonuçla Milan aynı zamanda 3. sıradaki Juventus ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Roma ise bu sezon kendi sahasında ilk kez maç kaybetti. Sezondaki 6. yenilgisini alan sarı-kırmızılı başkent takımı 44 puanla 5. sırada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de feci kaza! Otomobil kamyonete arkadan çarptı 1 kişi hayatını kaybetti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Düzce'de market dönüşü dehşeti yaşadı! 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti
Vali Yerlikaya'dan Rami Kışlası paylaşımı: İstanbul'a zenginlik katacak
Merkez Bankası'ndan hamle! Ticari kredi maliyetini artıran iki adım
Erol Bulut: Şampiyonluk şansı herkesin eşit
Kocaeli'de polisi çileden çıkardı: Aklımızla mı oynamaya çalışıyorsunuz?
Abdullah AVcı: Bir o penaltıya, bir de burada verilmeyen penaltıya baksınlar
Bahçelievler'de şok baskın! Sokağa çıkma kısıtlamasında müzikholde eğlence
Şanlıurfalı kuyumcu aşk tuzağına düştü! 95 bin lirası gasbedildi
Yorumlar