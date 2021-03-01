Abdullah AVcı: Bir o penaltıya, bir de burada verilmeyen penaltıya baksınlar

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0'lık Fenerbahçe yenilgisini yorumlarken, "Maçın hakkı beraberlikti. Ancak ilk yarıdaki Fenerbahçe-Rize maçında verilen penaltıya, bir de burada verilmeyen penaltıya baksınlar" dedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçını yorumlarken; "Teknik kapasitesi yüksek, yetenekli bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Biz de oyunun ilk 20-25 dakikasında oyuna giremedik. 25-30. dakikada dengeyi kurduk ve doğru oyunu oynamaya başladık. İkinci yarıya biz daha doğru oyunla başladık. Oyun çok dengede giderken ayağımızdaki bir basit top kaybını, teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunu değerlendiriyor. Bundan sonra sistemde değişiklik yaptık. Son bölüme kadar zorladık. Rakibimiz kazandı. Onları tebrik ediyoruz. Oyunda daha dengeli, oyunun içinde olmalıyız. Kazanma alışkanlığına önümüzdeki hafta tekrar başlamak istiyoruz" dedi.

Rakibin bir tık önde olduğunu kaydeden Avcı, "Rakip bizden belki bir tık daha iyi olabilir. Ama oyunun hakkı belki beraberlikti. Sezon başı yayıncı kuruluştaydım. Orada Fenerbahçe-Rizespor maçında ilk maçta verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya, bir de burada verilmeyen penaltıya baksınlar. Ceza sahası dışından kırmızı kart da olabiliyor. Bunu merak ediyorum" diye konuştu.