Samsun'da kaçak içki operasyonu

Çarşamba ilçesinde yaşanan zehirlenme vakasını araştıran ilçe jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda 29 litre etil alkol, 68 adet 2.7 ml Anason aroması ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süredir ilçede meydana gelen alkol zehirlenmesi olayını araştırıyordu.

Soruşturma kapsamında Helvacalı Mahallesi’nde tekel büfesi bulunan E.D. (42) isimli şahsın iş yerinde sahte içki üretimi yaptığı ve sahte içkiyi işleticisi olduğu tekel büfesinde satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak şüphelinin iş ve ikametine operasyon düzenledi.

Kaçak alkol ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramada, 29 litre etil alkol, 68 adet 2.7 ml Anason aroması (kit), 4 adet 45 ml. malt aroması (kit), 53 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.