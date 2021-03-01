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Eşine laf atan şahısları uyardı dayak yedi

Anadolu Ajansı

Tekirdağ’da bir vatandaş, eşine laf atıldığı iddiasıyla uyarmak istediği kişilerin saldırısına uğradı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Hacıevhat Mahallesi Erenler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle mangaldan dönen K.K. yol kenarında bulunan kişileri, eşine laf attığı gerekçesiyle uyarmak istedi. Saldırıya uğrayan K.K. dengesini kaybedip, yere düşerek yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan K.K. tedavi altına alındı.
Hastaneden taburcu olan K.K. saldırganlardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Kaburgalarım ağrıyor, nefes almakta güçlük çekiyorum. Benim kimseyle bir derdim yok. Allah’a havale ediyorum” diye konuştu.

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