Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'dan Fenerbahçe maçının hakemine tepki

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi ve "Bu hakem, bazılarına uğurlu gelebilir. Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı" dedi.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 27'nci haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hakemin yönetimini eleştiren Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Kupa finalinde de sıkıntılıydık. Gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçların haricine her maça verebilirler. İyi oynamadık evet ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli.

"Uzaydan inceleseniz yine de penaltı"

Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine de penaltı. Bu hakem, bazılarına uğurlu gelebilir, bazılarının yıldızı olabilir. Geçen sezondan beri kendisinden çekmediğimiz kalmadı. Bu kadar üst üste hatayı bizim maçlarda yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın. Hakem bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Biz kendi problemlerimiz çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı konuşulduğu bir maç oldu.

"Hakemlerden bütün takımlar şikayetçi"

Yarın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın sıkıntısı olursa bunun tepkisini hep beraber vermemiz lazım. Hakemlerden bütün takımlar şikayetçi bunun için de birlikte kararlar alınmalı."