37 derece 38 derece ateş normal mi kaç derece olmalı? Ateşi böyle ölçün

Ateş 39-40 derecenin üzerine çıktığında vücut aşırı enerji harcamaya başlar, kalp ve solunum sistemi daha hızlı çalışır. Normal insanda ateş 36.5 ile 37 derece arasında olandır. 38 derece üstü ateş orta yükseklikte ateş sayılır.

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Öncelikle makattan ölçülen vücut ısısı ile koltuk altından ölçülen ateş arasında fark var. Makattan ölçüldüğünde normal sayılan vücut ısısı 36.4 - 37.6 derece, koltuk altından ölçüldüğünde normal ısı ise 36.5-37.0 0C arasındadır. Yetişkinlerde vücut ısısının 37 derecenin üzerinde olması durumunda ateşten söz edilir. Bebeklerde ise 38 derece üstü yüksek ateş grubuna girer.

Koltuk altı normal , hafif ve yüksek ateş değerleri şöyledir:

*Koltuk altı vücut ısı 36.5-37.0 derece arasında ise normaldir.

*Koltuk altı ölçümü 37-37.5 derece arasında çıkarsa çok hafif ateş,

*37.6-37.9 derece arası çıkarsa hafif ateş,

*38-38.5 arası orta derecede yüksek ateş,

*38.5-39.5 derece arası yüksek ateş,

*40oC'nin üzerinde ise çok yüksek ateştir. Koltuk altından alınan ateş değerleri makattan alınana göre 10 derece daha düşüktür.

Çocuk ve bebeklerde normal ateş kaçtır?



Çocuklarda vücut ısısı, erişkinlerden daha yüksektir. Genel olarak çocuklarda ateş 4 yaşa kadar makattan ölçülür. Bu yöntem en ideal olanıdır. Çocuklarda 38 derecenin üstü ateş kabul edilir. Hem çocuklarda hem bebeklerde normal ateş 36,4 derecedir.

Ateş en doğru nereden ölçülür?

*İdeali timpanik (kulak arkası) dereceleri kullanmak. O yoksa dil altından ya da koltuk altından ölçen termometreleri kullanabiliriz.

Ateşin belirtileri

Ateş huzursuzluk, uyuyamama, alın ve vücut sıcaklığı, yanaklarda kızarma gibi belirtiler verir. Ateş 39-40 derecenin üzerine çıktığında vücut aşırı enerji harcamaya başlar, kalp ve solunum sistemi daha hızlı çalışır. Vücut, kol ve bacaklardaki damarları büzüp bu bölgelere daha az kan gönderirken; beyin, kalp, karaciğer gibi organlara daha fazla kan gönderir. Vücut alacalı, mermerimsi bir görüntü alır, el- kol ve bacaklarda soğukluk olmasına rağmen gövdede yüksek sıcaklık görülür.

Bebeklerde en doğru ateş ölçümü

*En doğru yöntem makattan (rektal) ateş ölçmektir. Gerçek vücut sıcaklığını gösterir. Uygulamadan önce termometrenin ucu hafif yağlanmalıdır. Rahatsızlık verici bir işlem olduğu için büyük çocuklarda uygulanamaz.

*Kulaktan ateş ölçme: 3 ayın altındaki bebeklerde güvenilmezdir. Daha büyük çocuklarda oldukça doğru sonuçlar verebilir. Kulak ateş ölçerinin ucu sık sık değiştirilmelidir.

*Ağızdan ateş ölçme: Termometre dil altına yerleştirilir ve ağız kapatılır. Küçük çocuklar uyum gösteremezler. Ağızdan ateş ölçme oldukça doğru sonuçlar verir.

*Alından ateş ölçme: Kızıl ötesi radyasyonu ölçen aletlerle uzaktan ateş ölçme yöntemidir. 3 ayın altında güvenilir değildir. Diğer yaş guruplarında ortamın sıcaklığını algılayıp yanlış sonuç verebilir.

*Koltuk altından ateş ölçme: Koltuk altı nemli bir bölge olduğundan bu yöntemde ateş düşük ölçülebilir. Hekimler bu yöntemi tercih etmezler. Ancak diğer yöntemlerle ateş ölçme imkanı yoksa bu yöntem kullanılabilir.

Cam termometrelerin içinde civa vardır. Kırılma durumunda bebekle temas ederse civa zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle dijital termometre kullanmak daha uygun olur.