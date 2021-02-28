Trabzonspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasının en önemli maçında konuk olduğu Trabzonspor'u Dimitris Pelkas'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Kanarya, bu sonuçla puanını 54'e yükseltip 2. sıraya yerleşirken; yedi maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor ise 48 puanla 4. sırada kaldı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Dimitrios Pelkas, topu sürdü ve takım arkadaşlarının bindirmesini bekledi. Ceza sahası yayına doğru gelince topu kaleye vurdu ve Uğurcan Çakır'ın solundan topu ağlarla buluşturdu.

Trabzonspor deplasmanında 4 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 54'e yükseltti. 10 maç aradan sonra kaybeden Trabzonspor ise 48 puanda kaldı. Trabzonspor, ligde bir sonraki maçını perşembe günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe de aynı gün Antalyaspor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.

30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.

45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.

63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.

76. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda top direğin yanından auta gitti.

Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor: 0 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)

Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)