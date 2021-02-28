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Karşıyaka'yı sarsan şok bahis iddiası

Demirören Haber Ajansı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 9 maçta 7 mağlubiyetle şampiyonluk hedefinin uzağında kalan İzmir'in 109 yıllık temsilcisi Karşıyaka, şok iddialarla çalkalanıyor.

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Sosyal medyada Karşıyakalı bir futbolcunun profesyonel futbolculara yasak olmasına rağmen bahis oynayarak borçlandığı, borçlarını ödeyemeyince de darp edildiği iddia edildi. Yönetimin ocak ayından bu yana konuyu bilmesine rağmen sessiz kaldığı, futbolcunun oynatılmaya devam ettiği ileri sürüldü.

Karşıyaka'da geçen hafta 21 Şubat'ta oynanan Yalovaspor maçından önce de gece saat 22.30'da bir tribün liderinin takımın 7 tecrübeli futbolcusunu teknik heyetle yönetimin haberiyle tesislerden alarak kötü gidişatla ilgili konuşmak için şehir dışına götürdüğü, burada bahis oynadığı iddia edilen futbolcuyla münakaşa yaşadığı, bu oyuncunun diğer bir takım arkadaşıyla birlikte Karşıyaka'ya gece otostop çekerek döndüğü öne sürüldü.

Karşıyaka'da adı bahis iddialarına karışan futbolcu, kadro dışı bırakılmamasına rağmen son Yalovaspor ve Cizrespor maçlarında 18'e alınmadı; takımla antrenmana da çıkmadı.

Sosyal medyayı karıştıran ve dilden dile yayılan bomba iddialar sonrası Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim de açıklama yapmak durumunda kaldı. Başkan Turgay Büyükkarcı imzalı açıklamada; yönetimin iddiaları değerlendirip savunmaları aldığı, camianın maçlara konsantre olması gerektiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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