BIST 1.471
DOLAR 7,42
EURO 8,97
ALTIN 412,30
HABER /  YEREL

Kağıthane'de şaşırtan görüntü! Ne maske var ne ceza korkusu

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Kağıthane Meydanı'ndaki kalabalık şaşkınlık yarattı.

Abone ol

Cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama, Pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek uzun süre dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. Evde duramadıklarını söyleyen vatandaşların mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

"Evde durulmuyor, vakit geçmiyor"

Kısıtlama saatleri içerisinde dışarıda bulunan  Turgut Yılmaz, “Doğrudur hava almaya çıktık. Yasak tedirgin ediyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım bunalıyoruz artık evde. O sebeple dışarı çıktık. Evde durulmuyor. Vakit geçmiyor. Şu anda uyarı vs. bir şey almadık henüz" dedi.

"Daha önce ceza aldık ama ne yapalım evde durulmuyor"

Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Artık hiçbir şeyi umursamıyoruz yani. Daha önce ceza aldık. Daha ödemedik ama ödeyeceğiz. Yine dışarıdayım ama ne yapacağız mecbur. Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu. Mesut çiçek ise, “Evet yasak ama arada bir böyle temkinli olarak çıkmak lazım. Netice de evde durulmuyor. Sosyal mesafeye uyarak arada böyle kaçamaklar yapıyoruz" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Recep ayı 15. gün namazı nasıl kılınır nasıl niyet edilir?
Milli Eğitim'den yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama! O belgeye sakın inanmayın
Sultanbeyli’de şefkat eli projesi kapsamında 641 bin tl bütçeyle 2 bin hane temizliği ve yüzlerce tadilat gerçekleştirildi
Barış Özbek kiminle evli aslen nereli kaç yaşında Survivor Barış kimdir?
İsmail Balaban nişanlısı kim Survivor İsmail kiminle nişanlı?
Sülün Osman çetesi çökertildi! Orhan Gencebay ve Okan Kurt'u da dolandırmışlardı!
Bahçelievler'de kahreden olay! Polis babasının silahı ile oynayan kız kendini vurdu
Afyonkarahisar'da dehşet! Tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Silivri'de dehşet! Öz annesini ve üvey annesini öldürüp intihar etti
Liverpool'da Steven Gerrard, Jürgen Klopp'un yerini alıyor
Yorumlar