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Denizli'de yaşandı! Uyuşturucu kullandığı öne sürülen kişi günlük kiralanan dairede ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde günlük kiralanan dairede uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi ölü bulundu.

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Apart olarak kullanılan binadaki günlük kiralanan dairede kalan Himmet Şahin'in (31) sabah saatlerinde yatağında hareketsiz olduğunu gören kız arkadaşı D.D, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in yanında uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Uyuşturucudan öldüğü öne sürülen Şahin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

D.D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin narkotik köpeği Jiby ile dairede yaptıkları aramada uyuşturucu ele geçirildi.

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