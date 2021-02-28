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Samsunspor beraberliği son dakikada kurtardı

Spor Toto 1. Lig'de Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Karadeniz ekibinin golü 89. dakikada Nadir Çiftçi'den geldi.

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Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü'nün konuğu oldu. Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken Ankara Keçiörengücü 61. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibi karşılaşmanın son dakikalarına girilirken skoru koruyamadı. 89. dakikada Nadir Çiftçi, Samsunspor'a beraberliği getiren golü kaydetti ve maç 1-1 sona erdi.

Samsunspor'un serisi 11 maça çıktı
Yılport Samsunspor son dakikada aldığı beraberlikle yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ertuğrul Sağlam'ın ekibi ligde 11 maçtır maçtır kaybetmiyor.

50 puanla ikinci sırada yer alan Samsunspor, Süper Lig için büyük bir mücadele verirken 39 puanlı Ankara Keçiörengücü ise 6. sırada yer alıyor.

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