Antalya'da feci kaza! Sürücü gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’da caddede spor yapmak için koşan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. İlk başta bir hayvana çarptığını sanan kamyonetin sürücüsü, ölenin insan olduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

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Antalya'da öğle saatlerinde 07 BVS 72 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Behran Ş. (50), bir fırına poşet götürmeye gideceği sırada iddiaya göre cadde üzerinde spor yapan Mustafa Ergün’e (44) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ergün yol kenarına savrulurken, sürücü aracını kenara çekti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri Ergün’ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

'İnsanmış' diyerek gözyaşı döktü

Olayın şokunda olan sürücü Behran Ş., “Fırına poşet götürüyordum. Yolumda gidiyordum. Bir anda bir ses geldi. Hayvana çarptığımı zannetmiştim, bir de baktım insanmış” diyerek gözyaşlarıyla kazayı anlattı.

Kazanın ardından sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Mustafa Ergün’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor.