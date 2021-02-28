Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (28 Şubat Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 109 bin 639 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, can kaybı 28 bin 569 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Şubat 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 109 bin 639 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 424 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 610 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 66 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e çıktı.

Toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588, vefat sayısı 28 bin 569, ağır hasta sayısı 1191 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.