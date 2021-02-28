Göztepe konuk ettiği Kasımpaşa'yı tek golle geçti

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı. Göztepe'nin tek sayısını Cherif Ndiaye kaydederken; Kasımpaşalı Luckassen 15'te, Göztepeli Berkan Emir de 85'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Göztepe, aldığı galibiyetin ardından puanını 35 yaptı. Son 6 maçında sadece 1 kez kazanabilen Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.Abone ol
Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0
Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 50. dakikasında Hadergjonaj'ın pasında ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
55. dakikada ceza sahası sağ çapraz pozisyondaki Yusuf Erdoğan'ın şutunda kaleci İrfan Can, topu çeldi.
Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Berkan Emir, 84. dakikada ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Müsabaka Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Göztepe: 1 - 0 :Kasımpaşa
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 86 Burekovic), Soner Aydoğdu (Dk. 62 Esiti), Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate (Dk. 46 Zulj), Jahovic (Dk. 76 Brown Ideye)
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Hajradinovic, Aytaç Kara, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Koomson), Bistrovic (Dk. 57 Drinkwater), Varga (Dk. 78 Anıl Koç)
Gol: Dk. 25 Cherif Ndiaye (Göztepe)
Kırmızı kartlar: Dk. 15 Luckassen (Kasımpaşa), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 20 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 35 Aytaç Kara, Dk. 53 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)