Beyaz Saray Sözcüsü'nü köşeye sıkıştıran soru

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, CNN Türk'te Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruları cevapladı. Sözcü Psaki, Suudi yönetimi konusunda sorular bir soruda ise topu yine taca attı.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, CNN'de Dana Bash'in sunduğu "State of the Union" programında, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporda Veliaht Prens'in sorumlu tutulmamasına ilişkin soruya yanıt vermekte güçlük çekti.

CNN'de yayınlanan "State of the Union" programına katılan Psaki, Joe Biden yönetiminin MBS'ye yaptırım uygulamaması kararını savundu. CNN sunucusu Dana Bash'in, "ABD istihbarat raporu Kaşıkçı cinayetinden Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunu açıkça söylerken Biden yönetimi neden ona herhangi bir yaptırım getirmedi?" sorusuna Psaki, "Suudi Arabistan'da bu suça karışanlara yönelik birçok yaptırım getirdikleri" yanıtını verdi.

Köşeye sıkıştıran Kaşıkçı sorusu

"Bu, suikastçıyı cezalandırıp çete liderini cezasız bırakmaya benzemiyor mu?" diye karşılık veren Bash'in sorusuna yanıt vermekte zorlanan Psaki, "Bunun (Kaşıkçı cinayetinin) yeniden yaşanmayacağından emin olmak için daha etkili yollar olduğuna ve aynı zamanda Suudilerle ortak konularda çalışma alanı bırakabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel angajmanların bazen zorluklarla dolu olduğunu kaydeden Psaki, "Kaşıkçı cinayeti korkunç bir suçtu ve bu suça karışanları küresel sahnede sorumlu tutacağız." dedi.

76 Suudi vatandaşına yaptırım gelmişti

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) açıkladığı ve Kaşıkçı'nın öldürülmesine MBS'nin onay verdiği yönündeki raporu büyük ses getirmiş, ancak Biden yönetimi MBS'ye yönelik herhangi bir yaptırım kararı almamıştı. Amerikan kamuoyunda ve medyasında MBS'ye yönelik herhangi bir adım atmadığı için tepki toplayan Biden yönetimi, aralarında cinayete karıştıkları belirtilen kişilerin de olduğu 76 Suudi vatandaşına yaptırım getirmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.