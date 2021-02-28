Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erol Bulut açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Teknik Direktör Erol Bulut, kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve transferi gündemde olan Boupendza hakkında konuştu.

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Son haftalarda alınan mağlubiyetler sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve geleceği tartışma konusu olan Erol Bulut hakkında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe'de hoca olmak çok zordur. Bir günde getirirler, bir günde götürürler. Bizim camiamız çok talepkardır. Biz sosyal medyaya göre hareket etseydik pek çok değişiklik yapardık. Hem hocamız hem yönetimimiz hem de sportif direktörümüz elinden geleni yapıyor" dedi.

Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin'le ilgili gelen soruya yanıt veren Koç, "Spesifik oyuncular üzerine yorum yapmak istemiyorum. Bu gibi kararlar ortak alınan kararlardır. Ne hoca kendi başına alır, ne de sportif direktör. Oturulur konuşulur, ortak karar alınır. Bugün kadroda olmaz, yarın olur" diye konuştu.

Bir muhabirden gelen, "Bugün Fenerbahçeli futbolcuları yolladınız, arkalarından el salladınız?" şeklindeki soruya esprili bir yanıt veren Koç, "Ne sallasaydık?" şeklinde cevap verdi.

"Hatayspor'a teşekkür ederiz"

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı'nın eşit teklifler olması durumunda Boupendza'nın seçiminin Fenerbahçe olacağını açıklamasıyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Eşit tekliflerin arasında bizi önde görüyorlarsa ne güzel. Teşekkür ederiz Hatayspor'a" dedi.