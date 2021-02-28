İsrail'de koronavirüse yakalanan hamile kadının bebeği öldü

İsrail'de anne karnında bir ceninin yüksek ihtimalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.Abone ol
İsrail'in Kfar Saba kentinde yaşayan bir kadın, hamileliğinin 36'ncı haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Meir Tıp Merkezine kaldırılan kadının karnındaki cenin hayatını kaybetti. Ölü doğan cenine yapılan Kovid-19 testi sonucu bebeğin koronavirüsle enfekte olduğu tespit edildi. The Times of Israel'in haberine göre; hastane, ceninin ölüm nedeninin Kovid-19 olduğunun kesinleşmediğini açıkladı.
Geçen hafta da Aşdod kentinde benzer bir vaka yaşanmıştı. 25 haftalık bir kadın iki gün süren ateş ve diğer koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı. Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki kadının bebeği ölü doğmuş, yapılan testin ardından da cenine koronavirüs bulaştığı anlaşılmıştı. İsrail Sağlık Bakanı konuya ilişkin açıklamasında; bu tür bir vakanın İsrail'de ilk görüldüğünü ve dünya genelinde de çok nadir olduğunu açıklamıştı.
İsrailli hekimler, bebeklerin yüksek ihtimalle koronavirüs nedeniyle öldüğünü düşünüyor.
Hamileler aşı olmalı mı?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hamilelerin aşı yaptırmasını tavsiye ediyor. Merkez, sağlık riskinin doğmamış bebeklerden ziyade annelerde olduğunu belirtiyor. CDC, "Kovid-19'lu hamilelerde erken doğum gibi olumsuz sonuçlarla karşılaşma riski yüksek olabilir" değerlendirmesinde bulunuyor.