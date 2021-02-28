İsrail'de koronavirüse yakalanan hamile kadının bebeği öldü

İsrail'de anne karnında bir ceninin yüksek ihtimalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

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İsrail'in Kfar Saba kentinde yaşayan bir kadın, hamileliğinin 36'ncı haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Meir Tıp Merkezine kaldırılan kadının karnındaki cenin hayatını kaybetti. Ölü doğan cenine yapılan Kovid-19 testi sonucu bebeğin koronavirüsle enfekte olduğu tespit edildi. The Times of Israel'in haberine göre; hastane, ceninin ölüm nedeninin Kovid-19 olduğunun kesinleşmediğini açıkladı.

Geçen hafta da Aşdod kentinde benzer bir vaka yaşanmıştı. 25 haftalık bir kadın iki gün süren ateş ve diğer koronavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırılmıştı. Kovid-19 testi pozitif çıkan 29 yaşındaki kadının bebeği ölü doğmuş, yapılan testin ardından da cenine koronavirüs bulaştığı anlaşılmıştı. İsrail Sağlık Bakanı konuya ilişkin açıklamasında; bu tür bir vakanın İsrail'de ilk görüldüğünü ve dünya genelinde de çok nadir olduğunu açıklamıştı.

İsrailli hekimler, bebeklerin yüksek ihtimalle koronavirüs nedeniyle öldüğünü düşünüyor.