Osman Nuri Kabaktepe'den, Kaftancıoğlu'na kahve daveti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ClubHouse’de gençlerle buluştu sorularını cevapladı. İstanbul'da seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyleyen Kabaktepe, İstanbul seçmeninin AK Parti'nin yanında olduğunu söyledi.

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İnternethaber/ AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyledi. İl başkanlığı öncesi AK Parti'ye üye olup olmadığına ilişkin tartışmaları da demokrasiye sıkılmış bir kurşun olarak nitelendiren Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'nu kahve içmeye davet etti.

Osman Nuri Kabaktepe, ClubHouse’de gençlerle buluştu sorularını cevapladı. Gazetecilerinde bulunduğu yayında Kabaktepe, İstanbul'da bir seçim kaybettiklerini; ancak İstanbul'u kaybetmediklerini söyledi. İstanbul'un hem sosyolojisinin hem de seçmeninin hala AK Parti'nin yanında olduğunu söyleyen Kabaktepe, 2024 seçimleri için iddialı konuşarak İstanbul'un mührünü yeniden alacaklarını ifade etti.

"Görevi kabul ederken tereddüt etmedim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi kendisine tevdi ettiğinde görevi kabul edip etmemek konusunda tereddüt etmediğini anlatan Kabaktepe, İstanbul'da büyük bir heyecan oluştuğunu söyledi. Tüm iletişim ortamlarında olacaklarını ve bu konuda herhangi bir ayrım yapmayacaklarını da ifade eden Kabaktepe, eğer bir gün çivi yazısı kullanılmaya başlanırsa onu da ilk kullanan isim olacağını söyledi.

"Demokrasiye sıkılmış kurşundur"

Canlı yayında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Kabaktepe, İsmail Saymaz'ın AK Parti üyeliğiyle ilgili sorusuna da CHP üzerinden cevap verdi. Adının il başkanlığı için geçmesiyle birlikte başlayan üyelik tartışmalarının yersiz bulduğunu ifade eden Kabaktepe, AK Parti'ye oy veren 25 milyon kişiden sadece 10 milyonunun partiye üye olduğunu söyleyerek "Kalan 15 milyon kişi AK Parti'nin yönetim kademesinde görev alamaz mı? Bunun tartışılması ve propaganda malzemesi olarak kullanılması demokratik kültürle de bağdaşmaz. Bunu CHP'nin demokrasiye sıktığın bir kurşun olarak görüyorum" diye konuştu.

Saadet Partisi'ni neden bıraktı?

Saadet Partisi'nde siyaset yaptığını ve Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi serüveninin de sona erdiğini söyleyen Kabaktepe, son 10 yıldır yoğun biçimde STK'larda görev aldığını anlattı. Kabaktepe, AK Parti'ye neden şimdi katıldınız sorusuna ise konuyu zıtlıklar üzerinden değerlendirmeyi de doğru bulmadığını ifade etti.

"İstanbul'da seçim kaybettik İstanbul'u değil"

İstanbul'u ne CHP'nin ne de Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını söyleyen Kabaktepe, seçim sonuçlarını ise dönemsel olarak nitelendirdi. Halkın tercihine saygı duyduklarını ve alınan sonuçta kendilerinin de bir takım eksikliklerinin bulunduğunu söyleyen Kabaktepe, "Kaybettiğimiz bir seçim var ancak İstanbul'u kaybetmedik. Bu CHP'nin ya da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı bir seçim değil. Bir takım eksikliklerimiz var ve onları toparlayıp gidereceğiz. İstanbul'un sosyolojisi de seçmeni de AK Parti'nin yanında. Bunu 2023 ve 2024 seçimlerinde gösterecek" diye konuştu.

Kaftancıoğlu'na kahve daveti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ClubHouse’de katıldığı bir yayında Osman Nuri Kabaktepe'yi ziyaret edeceğinin hatırlatılması üzerine bundan memnuniyet duyacağını ifade eden Kabaktepe, "İki hemşehri olarak her zaman görüşebiliriz. Buyursun gelsin memnun olurum. Konuşmamız İstanbul'a güç katar. Hemşehrimi ağırlamak isterim güzel bir kahve içmek istiyorum" diye konuştu.