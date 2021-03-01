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Düzce'de market dönüşü dehşeti yaşadı! 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti

İhlas Haber Ajansı

DÜZCE'de kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç, korktuğu için yaralı halde 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti.

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Olay, Düzce Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokağa çıkma kısıtlamasında markete giden 18 yaşındaki D.A.M., marketin önünde S.F., G.S., T.S., Y.K. ve H.K. isimli şahıslarla karşılaştı. Marketten çıktıktan sonra evine dönmek isteyen D.A.M. ile 5 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada D.A.M. şahıslar tarafından bacağından bıçaklandı. 18 yaşındaki genç, çıkan kavga sonrasında korkuyla 1 kilometre uzaklıktaki evine gitti.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç, evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan şahısların yakalanması için polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri sonrasında, S.F., G.S., T.S., Y.K. ve H.K. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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