Selin Yeninci'ye ne oldu hastalığı nedir son durum haberi geldi

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci'nin durumu ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. Bu haberin ardından Selin Yeninci kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı sorularının yanıtı.

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Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ATV'nin sevilen dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 86. bölümü sabırsızlıkla beklenirken seyirciye kötü bir haber geldi! Dizide ilk bölümden itibaren performansı ile alkış toplayan 33 yaşındaki oyuncusu Selin Yeninci koronavire yakalandı.

Gaffur'un eşi Saniye karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile zaman zaman dizinin başrollerinden rol çalan Selin Yeninci'nin birkaç gün önce koronavirüse yakalandığı ve evinde karantinada olduğu bilgisi sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.

İnstagram hesabını aktif kullanan ve 189 bin kişi tarafından takip edilen dizinin Saniye'sinin bu konuda bir açıklama yapmaması iddiaları güçlendirmişti. Son gelen haber ise hem dizi severleri hem de Selin Yeninci'nin hayranlarını üzdü.

özellikle dizinin son bölümlerinde sahnelerini arttıran Selin Yeninci'ni durumu ağırlaştı ve güzel oyuncu yoğun bakıma alındı. Son sağlık durumu hakkında doktorlardan ya da dizinini yapımcılarından herhangi bir açıklama yapılmayan oyuncunun sevenleri ise kısa sürede sağlığına kavuşması için dua ediyor.

Peki Bir Zamanlar Çukurova dizis ise ününe ün katan Selin Yenince kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde oynadı?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veriyor

Güzel oyuncu Selin Yeninci, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcu.