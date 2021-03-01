Merkez Bankası'ndan hamle! Ticari kredi maliyetini artıran iki adım

Merkez Bankası tebliği; Bankaların nakdi krediler için kredi miktarının yüzde 1’ine kadar alabilecekleri kredi kullandırım ücreti yüzde 10 artırıldı. Vadesinden önce ticari krediyi kapatma maliyeti iki katına çıktı.

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Merkez Bankası’nın, bankaların ticari müşterilerinden alabilecekleri ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğine eklenen bir fıkra ile bugünden itibaren, vadesine 2 yıldan az kalan ticari kredileri erken kapatmanın maliyeti iki katına çıktı. Ayrıca bankaların nakdi krediler için kredi miktarının yüzde 1’ine kadar alabilecekleri kredi kullandırım ücreti de yüzde 10 artırılarak, yüzde 1.1’e yükseltildi.

"Yüzde 1,10’u"

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre İlk olarak 10 Şubat 2020’de yayınlanan tebliğde, 1 yıl içinde 5. kez değişiklik yapıldı. 2020’ye 4 sayılı tebliğin 9. maddesinde yer alan “yüzde birinin” ifadesi “Yüzde 1,10’unun” olarak değiştirildi.

Kredi kullandırım ücreti

9. madde bankaların kredi tahsis ve kredi kullandırım olmak üzere iki ayrı ücret alabileceğini düzenliyordu. Bunlardan kredi tahsis ücreti kredi limitinin onbinde yirmibeşi olarak korunda. Kredi kullandırım ücreti ise yüzde birden yüzde 1.1’e çıkarılmış oldu.

Erken kapama maliyeti iki katına çıktı

Tebliğin 11. maddesine eklenen 4’üncü fıkra uyarınca, erken ödenen kredilerin faiz ve diğer maliyet unsurlarında indirim yapılacak. Ancak 1 Mart 2021’den itibaren bankalar, müşterilerden kalan vadeye bağlı olarak yüzde 2’ye kadar erken ödeme ücreti alabilecekler. Eski kredilerde ise kalan vadesi 24 ayı aşmayanlarda erken ödeme ücreti yüzde 1 olarak ödenecek.

1 Mart’tan itibaren kullandırılan kredilerde, erken ödeme ücreti kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2’ye kadar alınacak. 24 ayı aşan kredilerde ise her bir yıl için yüzde 1 ilave edilecek. Döviz cinsinden veya dövize endeksli kredilerde ise erken ödeme ücreti 1 puan artırılarak uygulanacak.

Eski kredilerde yüzde 1 ücret devam edecek

Yürürlükteki tebliğin 11. maddesinin üçüncü fıkrası ise halen devam eden kredilerin erken kapatma koşullarını düzenliyor. 1 Mart’tan önce kullandırılmış ticari kredilerde vadesi 24 aya kadar olanlar için yüzde1’ i, 24 ayı aşanlar için ise erken kapama ücreti yüzde 2’yi geçemiyor. Eski kredilerde de döviz cinsinden olanlar için erken ödeme ücreti 1 puan artırılarak uygulanacak.