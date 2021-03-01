15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bir vatandaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu.Abone ol
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu.
Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.
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