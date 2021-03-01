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Mert Hakan ve Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı kart gören Mert Hakan Yandaş Ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

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Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Pelkas'ın golüyle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde 55. dakikada sarı kart gören Mert Hakan Yandaş ile 72. dakikada sarı kart gören Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

İki futbolcu da Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Mert Hakan Yandaş mücadelenin 74. dakikasında yerini Osayi Samuel'e bıraktı.

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