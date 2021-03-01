Sakarya'da kısa devre faciaya yol açıyordu! 20 yaşındaki genç canından oluyordu

SAKARYA'da düğün salonunda güvenlik kamerasının kabloları kısa devre yapınca yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen salon sahibinin 20 yaşındaki oğlu dumandan zehirlendi.

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Yangın, Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunun büro kısmındaki güvenlik kamerasının kablolarında yaşanan kısa devre sonucunda yangın çıktı. Yangını fark eden işletme sahibinin 20 yaşındaki oğlu Eyüp Demir, yangına müdahale etmek istedi.



Demir’in yardımına bölgedeki Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş isimli vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri ve vatandaşlarca söndürülen yangın esnasında dumandan zehirlenen Eyüp Demir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.







"Hemen koşup geldik"

Yangını fark etmeleri sonucu bölgeye geldiklerini aktaran Mehmet Aktaş, “Yolun karşısında saman yapıyorduk, yangını fark etmiş Semih, hemen koşup geldik. İtfaiyeye de haber verdik, hep birlikte söndürdük. Güvenlik kamerasının ekranının olduğu yerden çıkmış yangın, yangın tüpü ve suyla söndürdük” dedi.







"Yangını fark edince koştuk"

Yangını fark eder etmez koşarak şalterleri kapattığını aktaran Semih Atıcı ise, yangını söndürmeye çalışan Eyüp Demir’in yaklaşık yarım saat mücadele ettiğini belirtti. Atıcı, “Yangını fark edince koştuk, şalterleri kapattık ama sönmedi. Eyüp yaklaşık yarım saat uğraşmış, dumandan etkilenmiş” diye konuştu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.