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Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitabı basımı ve satımı yasaklandı

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitapla ilgili basım, dağıtım, satış yasağı getirilmesine ve kitaplara el konulmasına mahkemece karar verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın yazdığı "Onur Borcu" isimli kitapla ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma açıldı.

Kitap içerisinde yer alan bazı ifadelerde, "PKK terör örgütünün propagandasının" yapıldığı, yine terör örgütünün meşru gösterildiğini tespit eden savcılık, nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.

Basılan kitaplara da el konulacak
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, söz konusu kitapta PKK terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterildiğini belirterek, "Onur Borcu" isimli kitabına basım, dağıtım ve satış yasağı getirilmesine, ayrıca basılan kitaplara da el konulmasına hükmetti.

İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Nurettin Demirtaş'ın "resmi belgede sahtecilik", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranma kaydı bulunuyor.

İBB'nin sitesinde satışa çıkmıştı
Terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı kardeşi Nurettin Demirtaş'ın yeni kitabının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Kitapçısı'nda satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu gelişmenin ardından sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler üzerine kitap, siteden kaldırılmıştı.

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