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Küçük İbo kaç yaşında ne zaman ünlü oldu? Küçük İbo son hali nasıl

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Küçük İbo bugün Demet ve Alişan ile programına konuk oluyor. Uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak hayat süren Küçük İbo'nun hayatı da merak konusu oldu. Gerçek adı İbrahim Halil Küçük olan Küçük İbo lakaplı şarkıcı kimdir, Küçük İbo kaç yaşında ve şimdi ne yapıyor?

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İbrahim Tatlıses'in bir konseri sırasında yanık sesinden etkilendiği Küçük İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Halil Küçük yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Bir dönemin çocuk yıldızı olan, şarkıları en çok satan, dizileri reyting rekorları kıran Küçük İbo şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor. Şöhreti erken yaşta tanıyan Küçük İbo'nun hayatı ise merak konusu oldu. Peki Küçük İbo kaç yaşında, şimdi ne iş yapıyor? 

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana şarkıcı kafasına koyan Küçük İbo, İbrahim Tatlıses'in Urfa'daki konseri sırasında sahneye fırlayıp, mikrofonu kaptı ve şöhretin kapısını aralamış oldu. Adı en çok Hülya Avşar Show'a katılıp, Avşarkızı'nın kucağına oturduğunda manşetlere çıktı.

2013 yılında 'Nerdesin' isimli bir albüm çıkardı. çırpınış da eski günleri geri getirmeye yetmedi.

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