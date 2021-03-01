Arda Turan evlilik yıldönümü fotoğrafı paylaştı: Gelin gibi gelin

Arda Turan, eşi Aslıhan ile evlilik yıldönümlerini annesinin evinde kutladı. Eşine güllerle sürpriz yapan tecrübeli futbolcu fotoğraf paylaşıp 'gelin gibi gelin' notunu ekledi.

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2018 'de nikah masasına oturan sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile Arda Turan aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"Artık 4 kişilik bir aileyiz, çift forvete döndük" diyen Arda Turan, eşi ile üçüncü evlilik yıl dönümünü kutladı.

Gül alıp annesine gitti

Turan, oynadığı Galatasaray-BB Erzurumspor maçından sonra annesinin evinde kendisini bekleyen eşine gül aldı. Turan, eşi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"Kayınvalidesinde evlilik yıldönümü"

Ünlü futbolcunun, "Kayınvalidesinde evlilik yıldönümü kutlayan gelin gibi gelin..." notunu düştüğü gönderi kısa sürede takipçilerinden oldukça ilgi gördü.